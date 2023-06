Nimona: la recensione del film animato di Troy Quane e Nick Bruno (su Netflix)

Un Cavaliere del Regno caduto in disgrazia – il primo popolano addestrato a diventare un protettore d’élite del popolo – è costretto a nascondersi quando la sua spada ha un ‘malfunzionamento’ e uccide accidentalmente il suo benefattore. Questa è la premessa di Nimona, chiassosa avventura retrofuturista in animazione distribuita in esclusiva da Netflix e presentata in anteprima all’ultimo Festival di Annecy.

Per ripulire il suo nome, Ballister Boldheart (doppiato in originale da Riz Ahmed) deve unire le forze con Nimona (Chloë Grace Moretz), un’adolescente semi-ferina dal sorriso da gremlin e un talento per il caos. Nimona è in realtà una mutaforma, in grado di trasformarsi senza sforzo da rinoceronte a squalo, da balena ad armadillo (tutti rigorosamente sui toni del rosa); un’abilità che dà alla coppia un netto vantaggio nel campo dei conflitti. Ma secondo gli abitanti terrorizzati della città in cui si muovono, rannicchiati dietro le loro mura fortificate, lei è semplicemente un mostro, la stessa ‘cosa’ che Ballister ha giurato di uccidere.

Si tratta di un film gradevole e intelligente, realizzato in coppia dai registi Nick Bruno e Troy Quane con perizia tecnica, ma per qualcuno potrebbe mancare di quell’originalità che riuscirebbe a non farlo dimenticare troppo velocemente.

Tuttavia, è un’opera che riesce a dare un tocco distintivo a temi che, va detto, sono ampiamente ormai molto familiari. La manipolazione della paura, il sospetto verso l’ignoto, il tormento del ‘mostro’ incompreso: sono tutti territori ben battuti dall’animazione, dal recente Il Mostro dei Mari sempre di Netflix (la recensione) a Wolfwalkers – Il Popolo dei Lupi del 2020.

Eppure Nimona, che è stato adattato da una graphic novel di ND Stevenson, ha un paio di punti di forza che dovrebbero riuscire a distinguerlo.

In primo luogo, c’è lo sfondo: una sorta di feudalesimo fantascientifico che mescola elementi medievali e modernità fantasy. I cavalieri in armatura addestrati a proteggere il regno sono scelti per diritto di nascita: Ballister, che è stato sostenuto dalla regina, è unico nel suo genere perché proviene da un ambiente umile. Ma i destrieri che cavalcano sono più simili a moto d’acqua levitanti che a cavalli, e le loro spade possono sparare laser e tagliare arti.

In secondo luogo, c’è il messaggio del film sull’accettazione di persone queer e trans (ND Stevenson, autore del materiale di partenza, si identifica come transmaschile e bi-gender). Ballister ha una relazione con un altro cavaliere, il bello e affascinante Ambrosius Goldenloin. E come Ballister impara presto, accettare Nimona per quello che è significa comprendere il suo bisogno di passare da una forma all’altra.

“Che cosa succederebbe se la tenessi dentro?”, chiede Ballister. “Morirei”, risponde Nimona. Sta scherzando, almeno in quel momento. Ma il film dimostra che vivere in una società che considera tutto ciò che è diverso come mostruoso e da temere alla fine richiede un tributo considerevole, anche per un’effervescente ‘agente del caos’ come la giovane protagonista.

È possibile che le tematiche LGBTQ+ del film possano risultare controverse per alcuni abbonati, ma poiché l’animazione mainstream degli ultimi tempi – vedi Strange World e Lightyear – ha ampiamente sdoganato le coppie gay all’interno del genere, è improbabile che Nimona subisca un forte ‘contraccolpo’ in tal senso.

E se il messaggio è centrale per l’impatto emotivo del film, è il caos la chiave del suo più ampio fascino. Indipendentemente dal fatto che comprendano o meno il sottotesto, il pubblico più giovane apprezzerà quasi certamente l’esuberante malizia e l’umorismo di Nimona, così come il suo allegro disprezzo per l’autorità e il suo appetito per la distruzione.

Di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Nimona, che sarà disponibile per gli abbonati dal 30 giugno:

