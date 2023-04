Nuovo trailer per The Flash: Barry cambia il passato, Batman deve salvare il futuro

A qualche settimana dal primo assaggio, Warner Bros. Pictures ha ora lanciato il poster e il nuovo trailer di The Flash, il cinecomic pronto orma da tempo che è stato diretto da Andy Muschietti (IT) e vede protagonista il supereroe interpretato dal controverso Ezra Miller.

Questa la lunga trama ufficiale:

In “The Flash” i mondi si incontreranno quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo, e cambiare gli eventi del passato. Quando il tentativo di salvare la sua famiglia inavvertitamente altera il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod torna a minacciare la distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi…

A meno che Barry non riesca a convincere un Batman decisamente diverso a tornare in campo per salvare un kryptoniano imprigionato … malgrado non sia più colui che sta cercando.

In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza di Barry è correre per la sua vita. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l’universo?

Fanno parte del cast di The Flash anche Sasha Calle (nei panni di Supergirl), Michael Shannon (Batman v Superman: Dawn of Justice), Ron Livingston (L’evocazione – The Conjuring), Maribel Verdú (Y tu mamá también – Anche tua madre), Kiersey Clemons (Zack Snyder’s Justice League), Antje Traue (L’uomo d’acciaio) e – soprattutto – Michael Keaton (Spider-Man: Homecoming, Batman) e Ben Affleck.

La sceneggiatura del film è opera di Christina Hodson (Birds of Prey, Bumblebee), con una screen story di John Francis Daley e Jonathan Goldstein (Spider-Man: Homecoming) e Joby Harold (“Transformers: Il risveglio”, “Army of the Dead”), basato sui personaggi dell’Universo DC.

La colonna sonora è di Benjamin Wallfisch (L’uomo invisibile, IT).

James Gunn ha definito The Flash “probabilmente uno dei più grandi film di supereroi mai realizzati” ed è stato anche confermato che ‘sbloccherà’ la prima fase dei film dei DC Studios, nota come Capitolo 1: Dei e Mostri.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 14 giugno, di seguito trovate il secondo trailer doppiato in italiano di The Flash, che ci dà un più ampio assaggio di quello che vedremo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube