Nuovo trailer per The Marvels: il destino dell’universo è in mano a Carol Danvers e due acerbe eroine

Titolo originale : The Marvels , uscita : 08-11-2023. Regista : Nia DaCosta.

A qualche mese dal primo assaggio, Disney e Marvel Studios hanno diffuso oggi il nuovo poster e il secondo trailer di The Marvels, il prossimo film del MCU che segna il ritorno sulle scene del premio Oscar Brie Larson nei panni di Carol Danvers / Captain Marvel a quattro anni dal suo film ‘introduttivo’.

Questa la trama ufficiale:

Carol Danvers alias Captain Marvel ha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza.

Ma a causa di conseguenze impreviste, Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora un’astronauta S.A.B.E.R..

Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l’universo come “The Marvels”.

Nel cast del film, che è stato diretto da Nia DaCosta (Candyman 2021), ci sono naturalmente Teyonah Parris (WandaVision ) nel ruolo di Monica Rambeau e Iman Vellani come Kamala Khan / Ms. Marvel, oltre a Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw), che sarà l’antagonista principale delle tre supereroine, Samuel L. Jackson e al popolare attore sudcoreano Park Seo-Joon, in un ruolo ancora poco chiaro.

Di seguito trovate il secondo trailer doppiato in italiano di The Marvels, che arriverà nei nostri cinema l’8 novembre, che ci dà un ulteriore assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube