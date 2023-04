Nuovo trailer per Transformers – Il Risveglio: si va negli anni ’90 e la Terra sta per essere mangiata

Titolo originale : Transformers: Rise of the Beasts , uscita : 07-06-2023. Budget : $200,000,000. Regista : Steven Caple Jr..

A qualche mese dal primo assaggio, Eagle Pictures ha ora diffuso il poster e il nuovo trailer di Transformers: Il Risveglio (Transformers: Rise of the Beasts), capitolo iniziale di una nuova trilogia che si ispira alla linea Biocombat degli anni ’90, molto amata dai fan.

Ambientato nell’universo dei Transformers, Il Risveglio segue direttamente lo spin-off Bumblebee del 2018. Oltre a seguire i nuovi eventi della guerra tra i nobili Autobot e i subdoli Decepticon, introduce due nuove fazioni nel franchise in live-action.

Questa la scarna trama ufficiale:

Andremo negli anni ’90, per un’epica avventura in giro per il mondo. Nell’eterna battaglia sulla Terra tra gli Autobot e i Decepticon farà il suo ingresso una terza generazione di Transformers, i Maximal.

Transformers: Il Risveglio esplorerà le origini della squadra degli Autobot sulla Terra, spiegando perché Optimus Prime è così determinato a proteggere il nostro piccolo pianeta blu. Infine, introdurrà anche i Terrorcon, un gruppo di Decepticon in grado di trasformarsi in mostri da incubo.

Poiché tutti questi eventi sono accaduti prima del primo film dei Transformers, i fan avranno a disposizione una storia nuova di zecca che aiuterà a spiegare come alcuni dei loro eroi preferiti sono diventati difensori della Terra. Nel frattempo, Transformers: Il Risveglio può anche essere considerato un soft reboot della saga.

Diretto da Steven Caple Jr. (Creed II) da una sceneggiatura di Joby Harold e James Vanderbilt, Transformers: Il Risveglio è interpretato da Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Vélez e Tobe Nwigwe.

Peter Cullen tornerà a dare la voce a Optimus Prime, mentre Ron Perlman è stato scelto per dare la voce a Optimus Primal, il leader dei Maximal. Come è stato recentemente rivelato, Pete Davidson doppierà l’Autobot Mirage, mentre Michelle Yeoh sarà la voce originale del Maximal noto come Airazor.

Michael Bay, che ha diretto i primi cinque film del franchise live-action dei Transformers figura tra i produttori con la sua Bay Films, insieme a Tom DeSanto e Don Murphy, Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian e Duncan Henderson. Steven Spielberg è invece produttore esecutivo insieme a Brian Goldner della Hasbro e a David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger della Skydance, oltre a Brian Oliver, Bradley J. Fischer e Valerii An della New Republic Pictures.

Di seguito – sulle note del Ruff Ryders’ Anthem di DMX – trovate il secondo trailer doppiato in italiano di Transformers: Il Risveglio, che arriverà nei nostri cinema il 7 giugno:

Fonte: YouTube