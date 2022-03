Nuovo trailer per You Won’t Be Alone, folk horror macedone con Noomi Rapace strega

Titolo originale : You Won't Be Alone , uscita : 22-01-2022. Regista : Goran Stolevski.

A qualche mese dal primo assaggio, sono oggi stati diffusi il poster e il nuovo trailer di You Won’t Be Alone, folk horror con le streghe che vede protagonista Noomi Rapace (Lamb) che è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival.

Questa la trama ufficiale:

Ambientato in un villaggio di montagna isolato nella Macedonia del 19° secolo, il film segue una giovane ragazza che viene rapita e poi trasformata in una strega da uno spirito antico.

Curiosa della vita umana, la giovane strega uccide accidentalmente una contadina nel vicino villaggio e poi prende la forma della sua vittima per vivere la vita nella sua pelle.

Ora che la sua curiosità si è accesa, continuerà ad esercitare questo orribile potere per capire cosa significhi essere umana.

You Will not Be Alone – che è stato classificato Rated R per ‘violence and gore, sexual content, graphic nudity, and sexual assault’ – segna il debutto al lungometraggio per lo sceneggiatore e regista australiano-macedone Goran Stolevski.

Nel cast del film ci sono anche da Anamaria Marinca, Alice Englert (Ratched), Carloto Cotta, Félix Maritaud e Sara Klimoska.

In attesa di capire se arriverà anche dalle nostre parti, di seguito trovate il secondo trailer internazionale di You Won’t Be Alone, che uscirà nelle sale americane l’1 aprile:

Fonte: YouTube