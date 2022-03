Pinocchio: prima immagine del live action con Tom Hanks in versione Geppetto

Disney+ ha diffuso oggi la prima immagine del nuovo lungometraggio live action dedicato al personaggio di Pinocchio, che debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming in settembre.

Diretta da Robert Zemeckis (Ritorno al futuro), questa ennesima rivisitazione dell’amata storia scritta da Carlo Collodi racconterà naturalmente – la storia di un burattino di legno che intraprende un’emozionante avventura per diventare un bambino in carne o ossa.

Nel cast del film ci sono Tom Hanks, che interpreta Geppetto, l’esperto intagliatore che costruisce e prova a prendersi cura di Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio, Joseph Gordon-Levitt, che è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”, Cynthia Erivo come Fata Turchina, Keegan-Michael Key come Volpe, Lorraine Bracco come Sofia il Gabbiano (un nuovo personaggio) e Luke Evans, nei panni di Postiglione.

Il nuovo Pinocchio – in progetto fin dal 2015 (con Sam Mendes alla regia) – è prodotto da Robert Zemeckis stesso con Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz e Paul Weitz, mentre Jackie Levine, Jack Rapke, Alexandra Derbyshire e Jeremy Johns sono i produttori esecutivi.

Delle musiche si è occupato Alan Silvestri (Forrest Gump).

Fonte: Disney