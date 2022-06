Poster e data di uscita per X – A Sexy Horror Story: sesso e orrore nello slasher anni ’70 di Ti West

A qualche mese dall’uscita americana (la nostra recensione in anteprima), Midnight Factory ha diffuso oggi a sorpresa il poster di X – A Sexy Horror Story, slasher dall’aria rétro diretto da Ti West (The Innkeepers) che vede tra i protagonisti Mia Goth (Suspiria).

Questa la trama ufficiale:

Nel 1979, una troupe di ragazzi ambiziosi e affamati di successo decide di girare un film per adulti nelle zone rurali del Texas, ma l’anziana coppia che la ospita, in una fattoria isolata e indisturbata, comincia a nutrire un interesse lascivo per i giovani attori.

Durante la notte, questo interesse morboso esploderà in tutta la sua violenza e terrore.

Nel cast del film – che è stato classificato Rated R per ‘strong bloody violence and gore, strong sexual content, graphic nudity, drug use, and language’ – ci sono anche Brittany Snow (Prom Night), Scott Mescudi aka Kid Cudi (“Creepshow”), Martin Henderson (The Ring), Owen Campbell (Super Dark Times), Stephen Ure (Deathgasm) e Jenna Ortega (Scream).

In attesa della controparte italiana di seguito, sulle note di I just want to make love to you dei Foghat – trovate il trailer internazionale di X – A Sexy Horror Story, che uscirà nei nostri cinema il 14 luglio:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube