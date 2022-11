Quentin Tarantino: “Script originale per il mio ultimo film; vi dico qual è il migliore che ho girato”

Quentin Tarantino dice da anni che il suo decimo film sarà l’ultimo che girerà e ogni volta che lo dice i fan si chiedono che titolo avrà e di cosa parlerà. Ora sappiamo con certezza che il suo ultimo lavoro sarà un’opera del tutto originale.

Durante il tour per il libro “Cinema Speculation” a New York City, lo sceneggiatore e regista di Pulp Fiction, Le iene e Kill Bill ha dichiarato di aver pensato di adattare Stick di Elmore Leonard per il grande schermo. Ricordiamo che Quentin Tarantino ha già adattato il romanzo di Leonard Punch al rum, che poi è diventato Jackie Brown.

Già il personaggio di Cliff Booth in C’era una volta … a Hollywood, interpretato da Brad Pitt, era stato ispirato dalla lettura di Stick.

Quindi, sebbene fosse tentato di adattarlo, alla fine ha deciso di non farlo e che il suo ultimo progetto cinematografico sarà un “progetto completamente originale“.

Nel corso degli anni il regista ha ventilato l’ipotesi di film come Kill Bill 3, uno spaghetti western, un film horror o una commedia. Ma la sua decisione escluderebbe ora Kill Bill 3. Inoltre, ha chiarito che un film per lo streaming non conterebbe come suo ultimo film. Dovrebbe essere un’uscita nelle sale cinematografiche.

Poi, durante una recente intervista con Howard Stern, Quentin Tarantino ha rivelato qual è per lui il miglior film che ha girato fino ad oggi:

Per anni la gente mi ha chiesto cose del genere. E io rispondevo qualcosa come: ‘Oh, sono tutti figli miei!’. Poi cambiavo: ‘Beh, dipende da quando me lo chiedete. Se me lo chiedete in un certo anno, o in un certo momento, potrei dirvi: ‘Kill Bill’. In un altro potrei dire qualcos’altro’. [Ma] penso davvero che ‘C’era una volta … a Hollywood’ sia il mio miglior film.

Per quanto riguarda il prossimo futuro, Quentin Tarantino, ha annunciato che – probabilmente – dirigerà una miniserie in otto episodi.

Di seguito trovate il trailer di C’era una volta … a Hollywood:

Fonte: IndieWire