Rian Johnson su Star Wars – Gli ultimi Jedi: “Profondamente nello spirito della saga, umorismo incluso”

Titolo originale : Star Wars: The Last Jedi , uscita : 13-12-2017. Budget : $200,000,000. Regista : Rian Johnson.

Star Wars – Gli ultimi Jedi (la recensione) è probabilmente il film della longeva saga di Guerre Stellari che ha suscitato più divisioni all’intern odi critica e pubblico. Alcuni lo hanno odiato, altri lo hanno sostenuto, ma molti si sono arrabbiati per l’incongruenza della trama e persino per la sensazione che si trattasse di una ‘vera’ storia di Star Wars.

Qualcuno ha sostenuto che il film avrebbe addirittura cercato di ‘annullare’ la storia di Il Risveglio della Forza. Alan Dean Foster stesso non ha gradito Star Wars – Gli ultimi Jedi, al punto di arrivare a scrivere un proprio trattamento per Episodio IX per cercare di rimediare al ‘danno’ che riteneva fosse stato fatto.

Eppure, ancora oggi, il regista Rian Johnson si dice orgoglioso del lavoro fatto e dell’umorismo presente, come rivelato un un recente video della serie “Breaks Down His Most Iconic Films” di GQ:

Per me, tutto ciò che c’è in Star Wars – Gli ultimi Jedi è Star Wars, e tutto ciò che c’è nel film posso ricondurlo profondamente, in modo intimo, a ciò che Star Wars significa per me. Ognuno ha una propria visione diversa. So che ci sono fan di Star Wars che in qualche modo pensano che Star Wars fosse una cosa ‘seria’, come i film di Batman o simili.

Ero così giovane che quando vidi L’impero Colpisce Ancora ebbe un impatto profondo su di me, perché era terrificante, perché ero abbastanza giovane da non viverlo come un film di Guerre Stellari, ma da sentirlo come estremamente concreto.

Rian Johnson, a sostegno della sua tesi, ha poi ricordato due momenti specifici della trilogia originale, citando il momento de Il Ritorno dello Jedi in cui Han Solo è legato e gli Ewok si preparano a dargli fuoco e a cucinarlo e lui, in risposta, cerca di spegnere le fiamme soffiando:

Chiunque pensi che l’umorismo un po’ sciocco non abbia un posto preciso nell’universo di Star Wars non so se ha visto Il ritorno dello Jedi. Anche nel primo film, si trovano nel cuore della Morte Nera e stanno cercando di fare questa disperata manovra per uscire vivi e salvare la principessa, fingendo che Chewbacca sia loro prigioniero. Un piccolo droide imperiale si avvicina, Chewbacca gli ruggisce contro e il droide, come un cane spaventato, si mette a strillare.

Che dite, la vedete come lui?

