Riflessione: e se The Hateful Eight fosse un remake western di La Cosa di John Carpenter

01/01/2024 recensione film The Hateful Eight di Redazione Il Cineocchio

Titolo originale : The Hateful Eight , uscita : 25-12-2015. Budget : $44,000,000. Regista : Quentin Tarantino.

Una teoria circolata all’epoca dell’uscita nei cinema suggerisce che The Hateful Eight di Quentin Tarantino sia un vago remake di La Cosa di John Carpenter, poiché ci sono alcune sottili coincidenze tra i due film – ma c’è effettivamente del vero?

Il filmmaker di Knoxville ha esplorato diversi generi nel corso della sua lunga carriera di sceneggiatore e regista, dal crime (Le Iene) alle arti marziali (Kill Bill), e nel 2015 ha condiviso col mondo la sua versione di un western dai toni thriller proprio con The Hateful Eight.

Ambientato nel 1877, The Hateful Eight segue otto sconosciuti che finiscono in uno sperduto rifugio in mezzo ai boschi dopo aver cercato rifugio da una bufera di neve. Questi personaggi sono il maggiore marchese Warren (Samuel L. Jackson), John “The Hangman” Ruth (Kurt Russell), Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh), Chris Mannix (Walton Goggins), Marco il messicano (Demián Bichir), l’inglese Pete Hicox (Tim Roth), Grouch Douglass (Michael Madsen) e Sanford “Sandy” Smithers (Bruce Dern), tutti con personalità forti e obiettivi diversi che causeranno molto caos e conflitti tra loro – e poiché questo è pur sempre un film diretto da Quentin Tarantino, violenza e sangue abbondano.

The Hateful Eight non ha ricevuto gli stessi elogi dei precedenti lavori del regista, ma non è stato nemmeno un fallimento commerciale, e gli spettatori hanno fornito interessanti interpretazioni della storia e dei suoi protagonisti.

Tra queste c’è una teoria che suggerisce che The Hateful Eight sia in realtà un film horror sotto mentite spoglie, e potrebbe anche essere un remake di un classico film horror: La Cosa (The Thing) di John Carpenter, dostribuito nel 1982.

Basato sul racconto del 1938 La cosa da un altro mondo (Who Goes There?) di John W. Campbell Jr., il film segue un gruppo di ricercatori americani in Antartide che si imbattono loro malgrado in una forma di vita extraterrestre parassita che assimila e imita altri organismi. Il gruppo viene quindi sopraffatto dalla paranoia poiché presto non sanno più di chi potersi fidare, poiché ognuno di loro potrebbe essere “la cosa” sotto mentite spoglie.

Gli eventi di La Cosa si svolgono presso la remota stazione di ricerca, creando un’atmosfera claustrofobica che amplifica l’esperienza e aiuta il pubblico a entrare in empatia – almeno in una certa misura – coi personaggi.

Ora, date alcune somiglianze (alcune meno evidenti di altre) tra i due film, alcuni ritengono che The Hateful Eight sia una qualche sorta di omaggio a La Cosa.

Quentin Tarantino non ha negato l’influenza di La Cosa su The Hateful Eight (arrivando a definirlo “uno dei migliori – se non il migliore – film horror mai girato”), arrivando ad aggiungere nella sua ben tre tracce inutilizzate dalla colonna sonora originale composta da Ennio Morricone per il film di John Carpenter.

Tra le somiglianze più evidenti troviamo che entrambi vedono Kurt Rusell in un ruolo centrale (là interpretava il pilota di elicotteri R.J. MacReady), seguono un gruppo di soggetti con personalità molto diverse intrappolate per cause di forza maggiore in un ambiente innevato e solitario, paranoia e sfiducia sono alcuni dei temi principali, c’è ‘qualcosa’ nascosto nella baita/struttura, e finiscono con due personaggi che mettono da parte i loro problemi per un momento (Mannix e Warren vs. MacReady e Childs) prima di morire, ma non hanno ancora capito del tutto se fidarsi l’uno dell’altro.

The Hateful Eight replica certosinamente persino alcuni angoli di ripresa e layout utilizzati in La Cosa, tanto che qualcuno si è spinto ad affermare che l’unico elemento che Quentin Tarantino ha lasciato fuori dall’equazione è stato il trasformare uno dei suoi personaggi in una creatura aliena mutaforma.

Detto questo, Quentin Tarantino era già nel 2015 ben noto per aver tratto ispirazione da moltissimi film, replicandone anche scene, angolazioni e altro, quindi è improbabile che per The Hateful Eight abbia effettivamente deciso di realizzare un remake ‘mascherato’ di La Cosa.

Piuttosto, è solo un altro esempio di come il regista di Knoxville costruisce le sue storie e i film e per come affrontano temi simili, La Cosa è stato un ottimo esempio da seguire e ‘imitare’.

Tuttavia, The Hateful Eight potrebbe tangibilmente essere guardato come un film horror travestito da western, ma ciò dipende molto dai gusti – e dall’esperienza – di ogni spettatore.

Di seguito trovate un video che mette a confronto in split screen tutte le scene simili tra La Cosa e The Hateful Eight:

© Riproduzione riservata