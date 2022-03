Stephen King su Cujo: “Dee Wallace meritava l’Oscar, all’Academy molti vecchi schifano gli horror”

Sono stati tantissimi gli adattamenti cinematografici e televisivi tratti dai romanzi di Stephen King e alcuni di loro hanno ottenuto nomination agli Oscar nel corso degli anni. Carrie di Brian De Palma ha visto Sissy Spacek e Piper Laurie nominate nelle categorie Miglior attrice e Miglior attrice non protagonista. Le ali della libertà e Il miglio verde di Frank Darabont sono stati entrambi nominati per diversi premi. E poi c’è Misery non deve morire di Rob Reiner, per il quale Kathy Bates ha vinto un Oscar per la sua interpretazione di Annie Wilkes.

Ma c’è stata un’altra performance che il Re del brivido ritiene avrebbe dovuto essere all’epoca presa in maggiore considerazione dai giurati dell’Academy.

Ospite di The Kingcast, Stephen King ha infatti elogiato il lavoro di Dee Wallace nel film Cujo di Lewis Teague del 1983, dicendo:

Uno degli altri film che trovo davvero fantastico … è Cujo. Pensai, ancora una volta, che questo è il tipo di conversazione che si ha con la gente per quanto riguarda la ‘stagione dei premi’, su chi è stato nominato e chi invece no. Dee Wallace avrebbe dovuto essere nominata per un Academy Award e, secondo me, avrebbe dovuto anche vincerlo. Ma fu semplicemente ignorata.

Credo che molti dei votanti, in particolare quelli un po’ più anzianotti, non dico che se ne vadano in giro con le sacche per la colostomia, ma nemmeno il contrario … Credo che molti di loro evitino di vedere questo tipo di film, e quella di Cujo fu semplicemente una performance incredibile, incredibile.

Questa la trama di Cujo:

Cujo, il tenero e massiccio San Bernardo dei Trenton, viene morso da un pipistrello e contrae la rabbia. In poche ore si trasforma così in una macchina assassina di oltre un quintale di ferocia: dapprima sbrana un meccanico, quindi assedia i suoi padroni (Diana e suo figlio Tad), chiusi al gelo dentro un’auto per 48 ore senza generi di conforto…

In effetti, Dee Wallace in Cujo offrì una prova attoriale molto intensa, capace di rendere credibile la storia. In effetti, durante le riprese venne effettivamente morsa in faccia da uno dei cani usati nel film, tanto che le dovettero applicare otto punti di sutura!

Di seguito trovate il trailer di Cujo:

