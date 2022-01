Teaser per Bob’s Burgers – Il Film, il ristorante dei Belcher è in pericolo

Titolo originale : The Bob's Burgers Movie , uscita : 25-05-2022. Regista : Bernard Derriman.

I 2oth Century Studios han diffuso oggi il poster e il teaser trailer di Bob’s Burgers – Il Film (The Bob’s Burgers Movie), nuova avventura che finirà però dritta sul grande schermo basata – naturalmente – sull’omonima sitcom animata per la TV pluripremiata agli Emmy e agli Annie Award in onda dal 2011.

Questa la trama ufficiale:

La storia ha inizio quando una conduttura dell’acqua rotta crea un’enorme voragine proprio di fronte a Bob’s Burgers, bloccando l’ingresso per un tempo indefinito e rovinando i piani dei Belcher per l’estate.

Mentre Bob e Linda faticano per tenere a galla l’attività, i ragazzi cercano di risolvere un mistero che potrebbe salvare il ristorante di famiglia.

Quando i pericoli aumentano, i Belcher si aiutano a vicenda per trovare la speranza e lottano per tornare al loro posto dietro al bancone.

Il film è stato diretto da Bernard Derriman (Kenny) insieme alla creatrice dello show Loren Bouchard, che si è anche occupata della sceneggiatura con Nora Smith.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 25 maggio, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di Bob’s Burgers – Il Film, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube