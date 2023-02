Teaser per Kill Boksoon (film coreano Netflix): madre apprensiva e killer di professione, che fare?

Netflix ha da poco diffuso il poster e il trailer di Kill Boksoon, action comedy sudcoreana che vede protagonista Jeon Do-yeon (My Dear Enemy, The Housemaid, The Shameless).

Questa la trama ufficiale:

Gil è una donna single che si destreggia tra i ruoli impegnativi – e contrastanti – di killer professionista e madre di una figlia adolescente.

Nonostante il suo curriculum impeccabile come assassina, Gil esita però a rinnovare il contratto con la società in cui è impiegata e decide di dedicare del tempo a scoprire cosa sta tormentando sua figlia.

Ma le complicazioni non sono mai troppo lontane, come scoprire che il suo prossimo bersaglio si trova proprio ad una riunione tra genitori e insegnanti.

Kill Boksoon – che è stato scritto e diretto da Byun Sung-hyun (The Merciless, Kingmaker) – vede nel cast anche So Kyung-gu (Public Enemy), Esom (Taxi Driver), Ko Kyo-hwan (D.P.), Kim Si-a (Ashin of the North), Lee Yeon (Juvenile Justice), Jang In-sub (Who Are You: School 2015) e Choi Byung-mo.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Kill Boksoon, che sarà distribuito su Netflix il 31 marzo, che ci dà un assaggio della sua dose di violenza:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube