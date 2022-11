Teaser per Knights of the Zodiac, film in live action dei Cavalieri dello Zodiaco

Titolo originale : Saint Seiya: Knights of the Zodiac . Regista : Tomek Baginski.

Annunciato ufficialmente all’inizio di quest’anno, sono ora arrivati finalmente online il poster e il teaser trailer di Saint Seiya: Knights of the Zodiac, film in live action basato sull’iconico manga I Cavalieri dello Zodiaco di Masami Kurumada, pubblicato per la prima volta nel 1986

Questa la trama ufficiale:

Seiya (Mackenyu) è un orfano di strada. Seiya (Mackenyu) è un orfano che vive per strada.

Quando un’energia mistica conosciuta come Cosmo si risveglia dentro di lui, il ragazzo decide di intraprende un viaggio per conquistare l’antica armatura greca di Pegasus e di scegliere da che parte schierarsi nella battaglia soprannaturale per il destino di Sienna (Madison Iseman), una giovane che lotta per controllare il suo divino potere.

Tra i protagonisti del film ci sono anche Famke Janssen, Sean Bean nei panni del mentore Alman Kiddo, un uomo che recluta Seiya nell’ordine dei Cavalieri che ha fondato quando ha scoperto la dea reincarnata, Nick Stahl, Diego Tinoco (Ikki di Phoenix), un uomo assoldato per uccidere la vulnerabile dea e Mark Dacascos.

Saint Seiya: Knights of the Zodiac è stato diretto dall’animatore e creatore di effetti speciali Tomasz Baginski (The Witcher), con Josh Campbell e Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane) che hanno scritto l’ultima versione della sceneggiatura.

Andy Cheng (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli) è stato il coordinatore degli stunt e dei combattimenti.

Il film è stato girato in Ungheria e in Croazia.

Sappiamo che Sony Pictures e Toei Animation hanno già in cantiere un sequel, con un pacchetto di ben 6 film in fase di sviluppo per creare un franchise.

In attesa di capire quando verrà distribuito, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Saint Seiya: Knights of the Zodiac, che ci dà un assaggio di cosa ci aspetta:

Fonte: YouTube