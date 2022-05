Teaser per Leio: un lucertolone gigante devasta l’entroterra thailandese

Sono da poco arrivati online il poster e il teaser trailer di Leio, monster movie thailandese veneto di comedy diretto dal debuttante Chalit Krileadmongkon che uscirà nei cinema locali il 28 luglio.

Questa la trama ufficiale:

Un cantante un tempo famoso torna nella sua città natale e partecipa a una gara di trivellazione in cerca dell’acqua, sperando di vincere il grande premio in denaro in palio.

Ma quello di cui nessuno si rende conto è che una misteriosa bestia gigante si sta nasconde al di sotto del terreno.

I protagonisti del film – incentrato su un’enorme lucertola volante mutante – sono Golf Pichaya Nitipaisalkul, Fang Dhanantorn Neerasingh, Palm Supachai Suwanon, Gena Desouza e Tap Pongtap Anurat.

Di seguito trovate il visualizzatissimo teaser trailer internazionale (con sottotitoli inglesi) di Leio, che ricorda in qualche modo inevitabilmente Tremors e che ci dà un assaggio degli effetti speciali impiegati:

