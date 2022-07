Teaser per Polaris: nel 2144 la vita nell’Artico è brutale

Filmoption International ha da poco diffuso il poster e il teaser trailer di Polaris, revenge thriller canadese che è stato scritto e diretto da Kirsten Carthew (The Sun at Midnight) e che viene descritto come “Mad Max nell’Artico, una storia delle origini di un mondo andato a rotoli che si basa su temi di tutela ambientale e horror”.

Questa la trama ufficiale:

Siamo nel 2144, sullo sfondo aspro di una landa desolata e ghiacciata. Sumi (Viva Lee), una bambina umano cresciuta da ‘Mama Polar Bear’, sfugge per un pelo alla cattura durante una brutale battuta di caccia di Morad e si avventura attraverso le vaste lande invernali.

Quando Sumi si imbatte in ‘Frozen Girl’ (Khamisa Wilsher), nasce un’improbabile amicizia e insieme cercano di sfuggire ai vendicativi cacciatori verso l’unica luce guida che Sumi conosce, la stella Polare.

Girata nel subartico, la storia è ambientata in un futuristico mondo ghiacciato nato dal brutale disprezzo delle generazioni precedenti, in cui qualsiasi nazione potrebbe rimanere sepolta sotto la neve.

La regista ha spiegato:

Polaris è ispirato all’eco-femminismo e alla necessità di un cambiamento culturale e sostenibile significativo. Il film ritrae questi temi con un cast interamente femminile, incluso l’orso polare.

In attesa di capire quando lo vedremo in Italia, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Polaris, che ci dà un assaggio delle sua atmosfere:

