Teaser per Ted K: Sharlto Copley è il pericoloso e vendicativo Unabomber

La star del District 9 Sharlto Copley è Ted Kaczynski nel prossimo film dedicato a “Unabomber”, Ted K, thriller poliziesco basato su eventi realmente accaduti di cui sono appena arrivati online il poster e il teaser trailer.

Basato direttamente sui diari e sugli scritti di Ted Kaczynski, il film diretto da Tony Stone (Severed Ways: The Norse Discovery of America) è descritto come un ‘viaggio criminale e caleidoscopico nella vita di uno degli assassini più complessi ed eccentrici d’America’.

Questa la trama ufficiale:

Ted K vive una vita di quasi completo isolamento in un semplice capanno di legno nelle montagne del Montana. Ma, un giorno, questo ex professore universitario che disprezza la società moderna e la sua fede nella tecnologia, si radicalizza.

Ciò che inizia con atti di sabotaggio locali, finisce con attentati mortali. Per il mondo esterno, Ted K diviene noto come Unabomber.

Tra i protagonisti ci sono anche Drew Powell e Travis W. Bruyer.

Come riportano le cronache, tra il 1978 e il 1995, Kaczynski uccise tre persone e ne ferì altre 23 in seguito a una campagna di terrore negli Stati Uniti contro persone che lui credeva stessero facendo progredire la tecnologia e favorendo la distruzione dell’ambiente.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Ted K, che finirà in alcuni cinema statunitensi e in VOD il 18 febbraio:

Fonte: YouTube