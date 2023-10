Teaser per The Toxic Avenger: c’è un nuovo vendicatore tossico in città

Preparatevi a conoscere Winston Gooze nel remake di The Toxic Avenger, che è da poco stato presentato in anteprima mondiale al Fantastic Fest e di cui sono appena stati diffusi il poster e il primo teaser trailer.

Questa la trama ufficiale:

Un terribile incidente tossico trasforma l’umile bidello Winston Gooze (Peter Dinklage) in un nuovo tipo di eroe: IL VENDICATORE TOSSICO!

Ora, brandendo uno spazzolone luminescente con forza sovrumana, deve correre contro il tempo per salvare suo figlio e fermare un tiranno spietato e assetato di potere, deciso a sfruttare i superpoteri tossici per rafforzare il suo impero di inquinamento.

La rivisitazione del classico della Troma è stata curata dallo sceneggiatore e regista Macon Blair (I Don’t Feel At Home in This World Anymore, Green Room).

Il cast del film – che è stato prevedibilmente classificato Rated R per ‘strong violence and gore, language throughout, sexual references and brief graphic nudity’ – è arrotondato da Elijah Wood, Julia Davis, Taylour Paige, Kevin Bacon e Jacob Tremblay.

Macon Blair ha detto:

Il principio guida era che la nuova storia potesse reggersi sulle proprie gambe, ma che nello spirito si sentisse collegata all’originale del 1984.

In attesa della versione estesa e di capire quando lo vedremo in Italia, di seguito trovate il teaser trailer Red Band internazionale di The Toxic Avenger, che ci dà un velocissimo assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube