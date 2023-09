Teaser per There’s Something in the Barn: non fate arrabbiare il vendicativo elfo di Babbo Natale norvegese

Titolo originale : There's Something in the Barn , uscita : 03-11-2023. Regista : Magnus Martens.

Abbiamo appena scovato online il poster e il trailer di There’s Something in the Barn, horror norvegese che è stato diretto da Magnus Martens (The Walking Dead: World Beyond, Fear the Walking Dead e 12 Monkeys).

Questa la trama ufficiale:

Una famiglia americana realizza il sogno di tornare alle proprie radici dopo aver ereditato una baita remota tra le montagne della Norvegia.

Tuttavia, lì li attende una grande sorpresa. Nel fienile della casa vive infatti un elfo con un brutto carattere.

Quando la famiglia inizia a far infuriare la creatura, si scatena una cruda e sanguinosa lotta per la sopravvivenza.

Tra i protagonisti del film ci sono Martin Starr, Amrita Acharia e Jeppe Beck Laursen.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di There’s Something in the Barn, che sarà presentato al Fantastic Fest e a Sitges prima di essere distribuito in VOD negli USA il 10 novembre:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube