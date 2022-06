Teaser per Vesper: un seme può risvegliare la Terra quasi morta

La sempre lodevole IFC Films ha da poco diffuso il poster e il teaser trailer di Vesper, fanta-dramma frutto della coproduzione tra Lituania, Francia e Belgio che vede protagonista la giovane Raffiella Chapman (Law & Order: UK, Miss Pregrine).

Il film è stato co-diretto da Kristina Buozyte e Bruno Samper (ABCs of Death 2: K is for Knell), che lo hanno anche scritto assieme a Brian Clark.

Questa la trama ufficiale:

Dopo il crollo dell’ecosistema terrestre Vesper, una ragazza di 13 anni che lotta per sopravvivere con il padre paralizzato, incontra una donna misteriosa con un segreto e che la costringerà a usare il suo ingegno, la sua forza e le sue capacità di bio-hacking per combattere per avere un futuro.

Nel cast ci sono anche Richard Blake, Rosy McEwan (The Alienist) e Eddie Marsan (Ray Donovan).

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Vesper, che verrà distribuito nelle sale americane e in VOD il 30 settembre, che ci dà un’idea della qualità degli effetti speciali:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube