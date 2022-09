Teaser per Werewolf by Night (cinecomic Disney+): non c’è scampo alle notti di luna piena

Titolo originale : Werewolf by Night , uscita : 07-10-2022. Regista : Jaycob Maya.

Disney+ ha diffuso a sorpresa nella notte il poster e il primo teaser di Werewolf by Night, cinecomic horror in bianco e nero che è stato diretto da Michael Giacchino (si, il noto compositore).

Protagonista del film – ispirato al personaggio dei fumetti creato da Gerry Conway e Mike Ploog nel febbraio del 1972 – è Gael García Bernal (Old), che interpreta un personaggio in grado di trasformarsi in un lupo mannaro pur mantenendo l’intelletto umano.

Si dice che Laura Donnelly (Outlander) sia Nina Price, capace di diventare Vampire by Night! E aguzzate lo sguardo durante il filmato, perché compare anche L’Uomo Cosa!

La donna è la nipote del personaggio Jack Russell/Werewolf by Night (in Italia ‘Licantropus’) e un ibrido vampiro/licantropo. Porta in sé il gene Lycan ed è stata ulteriormente ‘mutata’ dopo essere stata morsa da un vampiro.

Secondo i fumetti, Jack Russell è un discendente della propaggine umana misticamente alterata nota come Lycanthropes. Durante la notte di luna piena e le due notti che la ‘circondano’ è costretto a mutarsi in un lupo mannaro, una creatura grande e potente che è un ibrido tra umano e lupo, e perde il suo intelletto umano. Attraverso una serie di eventi, però, è anche in grado di mutare volontariamente al di fuori della notti di luna piena, momenti in cui riesce a mantenere il controllo sulle sue facoltà.

In particolare, il numero 32 della serie a fumetti di Werewolf by Night presenta la prima apparizione di Moon Knight, personaggio che ha già avuto la sua personale serie su Disney+.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Werewolf by Night, che debutterà il 7 ottobre in esclusiva su Disney+, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere rétro:

Fonte: YouTube