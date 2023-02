Teen Wolf – Il film: la recensione del sequel diretto da Russell Mulcahy (su Paramount+)

Domanda da un milione di dollari: un ‘Teen Wolf’ resta sempre un ‘adolescente’ quando diventa un ‘Adult Wolf’? Questa è essenzialmente la premessa del film che segna l’atteso (?) ritorno sulle scene di Teen Wolf, con lo Scott McCall interpretato da Tyler Posey indaffarato sullo schermo per la prima volta dal 2017.

Ormai trentenne, il nostro non-più-Teen Wolf è ancora il maschio Alpha, ma Beacon Hills non è più il posto di una volta. Sono passati circa quindici anni infatti dall’ultima volta che tutti quanti si sono allontanati insieme in modo drammatico nella longeva serie di MTV. Saltando al 2026, il branco di Scott si è disperso a causa degli anni e delle circostanze, oltre che per i problemi della vita reale degli attori anche fuori dal set.

Proprio così. Molti dei vostri beniamini sono ora tornati, compresi alcuni volti che forse non vi aspettereste, ma mancano un paio di personaggi chiave e il film ne risente – naturalmente – un po’. Come i fan più accaniti sapranno già, Dylan O’Brien (Stiles Stilinski) e Arden Cho (Kira Yukimura) non hanno preso parte al progetto diretto da Russell Mulcahy (Highlander – L’ultimo immortale), rispettivamente per conflitti di agenda e per problemi di disparità di retribuzione. Questo non significa però che il lungometraggio faccia finta che non siano mai esistiti.

L’eredità di Dylan, in particolare, è sempre presente, come è giusto che sia, e non è tutto. Con una durata di circa due ore e venti minuti, Teen Wolf: Il film fa del suo meglio per stipare tutto quello che può. Contenuti che abbondano e – onestamente – finiscono per tracimare.

Il creatore Jeff Davis è chiaramente consapevole di quanto Teen Wolf sia stata importante per i fan, ma nel suo tentativo di affrontare ogni possibile lato della serie, la situazione gli sfugge un po’ di mano.

Ogni ammiccamento e cenno al passato sembra una lettera d’amore ai fan, e questo è necessario, ovviamente. Teen Wolf: Il film non esisterebbe senza quella fanbase irriducibile. Soprattutto verso la fine, alcune di questi Easter Egg danno grandi frutti, con ritorni emotivi di grande impatto. Sfortunatamente, c’è molta trama da affrontare prima di arrivarci, e alcuni di questi richiami ai più grandi successi dello show zavorrano lo scorrimento più del necessario.

Non solo Teen Wolf: Il film deve anche spiegare dove si trovino ora tutti i protagonisti e riunirli, ma la sceneggiatura di Jeff Davis deve anche offrire un villain dignitoso e nuovi personaggi, trovando al contempo lo spazio per strizzare l’occhio ai fan più navigati e per garantire un finale ad alta tensione.

Prima dell’uscita del film, Jeff Davis ha dichiarato che si è trattato di “un’impresa colossale“, rivelando che il montaggio originale era di ben tre ore. “Alla fine della stesura, mi sono reso conto che ‘Oh mio Dio!’. Questa è praticamente la settima stagione tutta racchiusa in un solo lungometraggio’ “.

Ma anche se tutto è stato fatto in fretta e furia, ci sono comunque alcuni momenti che spiccano.

Il Kanima e la banshee preferiti da tutti, Colton Haynes (Jackson Whittemore) e Holland Roden (Lydia Martin), sanno esattamente di che tipo di film si tratta. Insieme, si divertono a lavorare nella frivolezza tipica di Teen Wolf, impegnandosi a fondo nella divertente assurdità di ogni situazione in cui si trovano infilati i loro personaggi.

Anche il collega Tyler Hoechlin non delude, portando una gravitas da Superman al ritorno sullo schermo di Derek Hale (e non è una coincidenza, visto il suo ruolo come ultimo figlio di Krypton in Superman & Lois). Mentre l’arrivo del figlio di Derek, Eli (Vince Mattis), contribuisce a bilanciare la necessaria quota ‘teen’, con un commovente rapporto padre-figlio che aiuta a mettere a fuoco i momenti più selvaggi del film. Aspettatevi quindi di vedere molto altro da Vince in futuro.

Sempre che, chiaramente, Vince e tutti gli altri membri di questo enorme cast sopravvivano per vedere un’altra luna piena … Non vi sveleremo in questa sede le possibilità di sopravvivenza di ogni personaggio, ma c’è un motivo importante e pericoloso per cui il branco si riunisce dopo tanto tempo, e il suo nome è Nogitsune.

Il ‘grande cattivo’ della terza stagione di Teen Wolf non è mai stato così inquietante come ora. Il trucco è a tratti davvero inquietante e l’approccio di Aaron Hendry a questo ruolo si colloca al giusto livello tra il camp e il minaccioso. Il ritorno di Nogitsune contribuisce anche a riportare in scena alcuni volti che potreste essere sorpresi di rivedere, collegando in modo intelligente personaggi del passato che, a detta di tutti, non dovrebbero poter tornare.

E poi c’è Allison. Il personaggio di Crystal Reed ha avuto un ruolo fondamentale in questo show prima della sua prematura scomparsa nel finale della terza stagione e, da quando è stato annunciato il suo ritorno, i fan hanno chiesto a gran voce di saperne di più.

Non vi spoilereremo il ‘come’ e il ‘perché’, se non per dirvi che il ritorno di Allison Argent e il modo in cui si svolgerà si rivelerà probabilmente divisivo. Ma, comunque la pensiate, c’è da dire che l’arco della star lega tutto quanto insieme, collegando Teen Wolf: Il film alle sue origini su MTV.

Come avrete già capito, questo non è un film destinato ai nuovi arrivati al franchise di Teen Wolf. Ma se siete fan di vecchia data, dovreste essere in grado di perdonare le musiche smielate e gli effetti speciali cheap abbastanza a lungo da godervi questa riunione sincera e spesso sentita, che guida la storia dell’ ‘Adult-Wolf’ in una direzione completamente nuova …

Di seguito trovate il full trailer internazionale di Teen Wolf: il film, nel catalogo di Paramount+ dal 23 febbraio:

