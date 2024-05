The Flood (Alligator): la recensione del film con Casper Van Dien contro gli alligatori

Se ricordate, nel 2019 era uscito un film intitolato Crawl – Intrappolati (la recensione) che raccontava di una ragazza e di suo padre che rimangono intrappolati in una casa inondata in compagnia di alligatori affamati durante un uragano. Oggi arrivato dritto per l’home video The Flood (ribattezzato inventivamente Alligator per l’Italia …) in cui dei poliziotti e una manciata di detenuti sono bloccati all’interno di una stazione di polizia allagata mentre, indovinate un po’ …. fuori impazza un uragano e un’orda di alligatori decidono di far visita alla struttura.

È una pura coincidenza che questo thrillerino a basso budget marchiato Rated R abbia una storia estremamente simile a quella del successo commerciale targato Paramount? Forse, o forse no. In ogni caso, The Flood / Alligator impallidisce al confronto.

La Louisiana è colpita dal peggior uragano dai tempi di Katrina, anche se quello che vediamo sullo schermo è più che altro una forte pioggia. Lo sceriffo della piccola città, Jo Newman (Nicky Whelan), riceve una telefonata. Un autobus carico di pericolosi detenuti non può più attraversare le intemperie, quindi le guardie vogliono che lei ospiti i cinque ceffi nelle sue celle di detenzione per la notte.

Non avendo scelta, Newman accetta con riluttanza, nonostante l’acqua si stia infiltrando in tutto l’edificio. Tra gli ospiti c’è il killer di poliziotti Russell Cody (Casper Van Dien), il cui ex collega Rafe Calderon (Louis Mandylor) sta mettendo in atto un piano per farlo evadere. Le sue intenzioni sono però ostacolate da un gruppo di alligatori che si fa strada all’interno della stazione.

Le forze dell’ordine e i criminali devono così trovare il modo di collaborare per sopravvivere. Naturalmente, la maggior parte di loro non ci riuscirà.

The Flood è pieno zeppo di cliché del genere. Abbiamo la tipica scena in cui Newman picchia un detenuto due volte più grande di lei per dimostrare quanto sia cazzuta. Abbiamo la guardia bifolca che prende continuamente decisioni stupide. E se avete pensato che Cody sia in realtà un quasi-bravo ragazzo, ingiustamente accusato, che sviluppa un qualche legame con Newman, evidentemente conoscete i vostri polli.

Tutto questo sarebbe pure perdonabile, se solo gli attacchi degli alligatori fossero in qualche modo emozionanti. Invece, sono forse il punto più basso di The Flood / Alligator.

Il cinema ha ormai raggiunto un livello in cui la CGI può far accadere qualsiasi cosa sullo schermo. Ma renderlo piacevole alla vista è un’altra questione. Con un budget evidentemente minimo, il film diretto Brandon Slagle (House of Manson) da è costretto ad accontentarsi di creature generate al computer economiche e poco convincenti.

Il risultato è spesso più ridicolo che spaventoso, perché la qualità della CGI è vicinissima al livello di un Sharknado qualunque. La differenza sostanziale, è che quel tipo di film sono ampiamente ironici. Il regista vuole invece che The Flood / Alligator sia preso sul serio, ma fondamentalmente non ci si può entusiasmare per gli attacchi degli alligatori quando questi ultimi hanno un aspetto completamente finto.

Nicky Whelan (Inconceivable) e Casper Van Dien (Starship Troopers) si impegnano molto più di quello che un prodottino del genere – che strizza l’occhio pure a Distretto 13 – meriterebbe, soprattutto durante il grande finale, che prende ampio spunto da Lo squalo.

Ad ogni modo, se volete vedere un thriller sugli alligatori che funzioni davvero, oltre al menzionato Crawl potete tranquillamente ripescare l’Alligator del 1980, Lake Placid del 1999 o anche Black Water Abyss del 2020.

