Trailer italiano e data di uscita per Studio 666, horror comedy con Dave Grohl e i Foo Fighters

A qualche mese dall’uscita americana, Nexo Digital ha diffuso oggi a sorpresa il trailer italiano di Studio 666, horror comedy che vede tra i protagonisti i membri della rock band Foo Fighters (tra cui – naturalmente – il carismatico leader Dave Grohl e il compianto batterista Taylor Hawkins), che è stata diretta dal regista BJ McDonnell (Hatchet III) e girata in gran segreto lo scorso anno durante il periodo della pandemia.

Questa la trama ufficiale:

Per registrare il tanto atteso decimo album, la leggendaria rock band dei Foo Fighters si trasferisce a Encino, in California, in una villa intrisa della macabra storia del rock and roll.

Qui infatti, decenni prima, un rocker posseduto dal demonio si è spinto troppo oltre, entrando in contatto con forze oscure. Una volta giunto in quella casa, anche DAVE GROHL si trova alle prese con il blocco dello scrittore e con forze soprannaturali che minacciano il completamento del disco e la stessa esistenza della band…

E così, tutti i Foo Fighters – il bassista NATE MENDEL, il chitarrista PAT SMEAR, il batterista TAYLOR HAWKINS, il chitarrista solista CHRIS SHIFLETT e il tastierista RAMI JAFFEE – cercheranno di fermare l’oscura maledizione che si sta abbattendo su Dave e su di loro …



Il film è stato scritto da Jeff Buhler e Rebecca Hughes, basandosi su una storia dello stesso frontman dei Foo Fighters.

La canzone principale è stata composta da John e Cody Carpenter.

Nel cast di Studio 666 ci sono anche Whitney Cummings (2 Broke Girls), Will Forte, Jenna Ortega (La babysitter – Killer Queen), Leslie Grossman e Jeff Garlin.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 23 al 29 giugno, di seguito trovate il full trailer internazionale (con sottotitoli italiani) di Studio 666, da cui traspare una certa influenza di La Casa di Sam Raimi:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube