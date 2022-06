Trailer italiano per Everything Everywhere All At Once: Michelle Yeoh risucchiata in un delirante multiverso

Titolo originale : Everything Everywhere All at Once , uscita : 24-03-2022. Budget : $25,000,000. Regista : Daniel Kwan.

L’universo è molto più grande di quanto pensiamo. A dimostrarlo, sono appena arrivati online il poster e il trailer di Everything Everywhere All At Once, fanta-action-comedy prodotta dai Fratelli Russ e dallaA24 che è stata diretta a quattro mani dai registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Swiss Army Man)

Tra i protagonisti del film ci sono Michelle Yeoh, Ke Huy Quan (I Goonies, Indiana Jones e il tempio maledetto), Stephanie Hsu, Jenny Slate, Harry Shum Jr., James Hong e Jamie Lee Curtis.

Questa la trama ufficiale:

Evelyn Wang (Yeoh) gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta.

Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema.

Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.

In attesa di vederlo nei nostri cinema a ottobre, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Everything Everywhere All At Once, che spalanca il multiverso e scatena ogni possibilità:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube