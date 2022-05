Trailer italiano per Il talento di Mr. C: Nicolas Cage è se stesso e deve aiutare la CIA

Titolo originale : The Unbearable Weight of Massive Talent , uscita : 20-04-2022. Budget : $30,000,000. Regista : Tom Gormican.

Eagle Pictures ha diffuso oggi a sorpresa il trailer di Il talento di Mr. C (The Unbearable Weight of a Massive Talent), operazione metacinematografica scritta e diretta da Tom Gormican (Quel momento imbarazzante) con protagonista Nicolas Cage nei panni di se stesso.

Questa la trama ufficiale:

A Nick Cage (Cage) viene proposto di apparire come ospite d’onore alla festa di compleanno di Javi Gutierrez (Pedro Pascal), un suo fan messicano miliardario.

L’attore è a corto di soldi e, nonostante la proposta non lo faccia impazzire, accetta in cambio di 1 milione di dollari. Quello che Cage non sa è che Javi è in realtà uno spietato narcotrafficante braccato dalla CIA.

L’attore viene, così, ingaggiato dagli agenti americani per incastrare il suo facoltoso fan, ma le cose incominceranno a prendere una strana piega.

Nel cast del film – che è stato classificato Rated R per ‘language throughout, some sexual references, drug use and violence’ – ci sono anche Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris, Demi Moore e Alessandra Mastronardi.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Il talento di Mr. C, che non passerà dai nostri cinema ma arriverà direttamente On demand dal 22 luglio e poi in DVD, Blu-ray e 4K dal 4 agosto:

