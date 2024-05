Trailer italiano per Speak No Evil 2024, remake made in USA con James McAvoy e Mackenzie Davis

Titolo originale : Speak No Evil , uscita : 12-09-2024. Regista : James Watkins.

A un mesetto dalla controparte americana, Universal Pictures Italia ha diffuso le versioni nostrane del poster e del trailer di Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti, remake hollywoodiano diretto da James Watkins (Eden Lake) dell’omonimo thriller danese del 2022 (la recensione).

Tra i protagonisti troviamo Mackenzie Davis (Terminator: Destino Oscuro) e James McAvoy (Split).

Questa la trama ufficiale:

Una famiglia americana, dopo aver stretto amicizia con una famiglia inglese durante un viaggio, viene invitata a passare un weekend nella loro tenuta di campagna.

Quella che all’inizio sembra una vacanza da sogno, però, si trasforma presto in un incubo.

Nel cast c’è anche Scoot McNairy (Argo).

James Watkins ha scritto anche la sceneggiatura del film, mentre Jason Blum figura tra i produttori con la sua Blumhouse.

In attesa di capire quando lo vedremo anche dalle nostre parti (negli USA uscirà il 13 settembre), di seguito – sulle note di Iniziamo dalla fine di Emma – trovate il trailer doppiato in italiano di Speak No Evil, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube