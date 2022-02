Trailer per A day to die: Willis corrotto contro l’energico Grillo, in ballo 2 milioni di dollari

Titolo originale : A Day to Die , uscita : 04-03-2022. Budget : $520. Regista : Wes Miller.

Vertical ha diffuso il trailer di A day to die, ennesimo generico thriller d’azione con protagonista l’attempato Bruce Willis, che per l’occasione è affiancato da Frank Grillo (Boss Level) e Kevin Dillion (Entourage).

Questa la trama ufficiale:

L’ex ufficiale delle operazioni militari sotto copertura Conner Connolly (Dillon) ha un solo giorno per pagare 2 milioni di dollari come risarcimento al boss di una gang locale per salvare la moglie rapita.

Con la sua vita in pericolo, Conner deve così reclutare la sua vecchia squadra, guidata da Brice Mason (Grillo), per mettere a punto una serie di pericolose rapine per ripagare i soldi che deve e regolare i conti con il capo della polizia corrotto della città (Willis).

In una corsa contro il tempo, il team deve quindi fare affidamento sul proprio addestramento tattico e sulla propria fratellanza per salvarsi.

Il film – che è stato diretto da Wes Miller (Lily Grace: A Witch Story) – vede nel cast anche Leon, Gianni Capaldi, Johnny Messner, Vernon Davis e Brooke Butler.

Di seguito trovate il trailer internazionale di A day to die, che finirà in alcuni cinema statunitensi e in VOD a partire dal 4 marzo:

