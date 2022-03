Trailer per Acque Profonde: Adrian Lyne precipita Affleck e de Armas nell’erotismo e nel sospetto

Dopo che la prevista uscita nei cinema americani è saltata senza troppi complimenti, apprendiamo che il thriller erotico Acque Profonde (Deep Water) del regista Adrian Lyne (Attrazione fatale) finirà presto dritto su Prime Video in Italia (su Hulu negli USA) e oggi sono emersi anche il poster e il full trailer per annunciarlo.

Questa la trama ufficiale:

Vic e Melinda Van Alle .(Ana de Armas e Ben Affleck, all’epoca fidanzati davvero) sono una coppia che vive nella cittadina di Little Wesley.

Il loro matrimonio senza amore è tenuto insieme solo da un accordo precario per cui, per evitare i disordini del divorzio, Melinda può trovare un numero qualsiasi di amanti, purché non abbandoni la sua famiglia.

Inizialmente previsto per il 2020, Deep Water – che adatta l’omonimo romanzo di Patricia Highsmith (in Italia pubblicato come Acque profonde) ed è stato classificato Rated R per ‘sexual content, nudity, language and some violence’ – è il primo film girato dall’80enne Adrian Lyne da Unfaithful – L’amore infedele del 2002.

Nel cast troviamo anche Lil Rel Howery (Get Out), Tracy Letts (Lady Bird), Rachel Blanchard (Fargo), Dash Mihok (Ray Donovan), Jacob Elordi (The Kissing Booth), Kristen Connolly (House Of Cards), and Jade Fernandez (Little). The film is based on Patricia Highsmith’s novel, adapted by Zack Helm (Stranger Than Fiction) e Sam Levinson (Euphoria).

In attesa di vederlo in esclusiva su Prime Video dal 18 marzo, di seguito trovate il full trailer internazionale di Acque Profonde, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

