Trailer per Agent Recon: Chuck Norris deve sventare una minaccia aliena

Chuck Norris a 84 anni torna in azione in un nuovo thriller d’azione fantascientifico low budget intitolato Agent Recon.

Questa la trama ufficiale:

Una task force militare segreta rintraccia un misterioso disturbo energetico in una base del Nuovo Messico, sospettata di sperimentare tecnologia aliena.

Una volta lì, la squadra si imbatte in un essere sconosciuto dotato di forza e velocità straordinarie e della capacità di controllare un esercito di guerrieri senza cervello.

Il trio dovrà quindi lottare contro quelle orde inarrestabili per impedire la fine dell’umanità.

Agent Recon è stato scritto e diretto da Derek Ting, che figura anche tra i protagonisti, insieme a Marc Singer, Sylvia Kwan, Jason Scott Jenkins e Nikki Leigh.

Il regista ha dichiarato:

Il mio team di stunt si è spinto oltre i limiti della mia visione per realizzare un’azione chiara e credibile esaltata da una narrazione motivata, e abbiamo preso con noi Dakota, il figlio di Chuck, per coreografare tutte le sequenze di combattimento del padre.

In attesa di capire se lo vedremo in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Agent Recon, che finirà nella sale statunitensi selezionate e in VOD il 21 giugno:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube