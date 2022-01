Trailer per All the Moons: c’è un vampiro nei Paesi Baschi di inizi ‘900

“D’ora in poi vedrai tutte le lune.” Diretto dal regista spagnolo Igor Legarreta (Cuando dejes de quererme), Shudder ha oggi diffuso il poster e il trailer di All the Moons (Ilargi Guztiak), folk horror che ha vinto numerosi premi alla 25a edizione del Fantasia International Film Festival.

Questa la trama ufficiale:

Nel nord della Spagna, alla fine del 19° secolo, durante gli ultimi spasmi dell’ultima guerra carlista, una bambina viene salvata da un orfanotrofio da una donna misteriosa dopo che l’edificio è stato distrutto da una bomba.

Ferita e prossima alla morte, la ragazzina crede che la donna sia un angelo giunto per portarla in paradiso.

Presto, però, scopre che questo strano essere le ha invece dato il dono della vita eterna trasformandola in un vampiro.

Tra i protagonisti del film – che è parlato in basco – ci sono Haizea Carneros, Josean Bengoetxea e Itziar Ituño.

In attesa di sapere quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di All the Moons, che debutterà su Shudder il 10 febbraio:

