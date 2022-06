Trailer per American Carnage: Jenna Ortega intrappolata in una casa di riposo mostruosa

Saban Films ha da poco diffuso il poster e il trailer di American Carnage, horror comedy con punte di commento sociale diretta dal regista Diego Hallivis (Curvature) che vede protagonista Jenna Ortega (Scream 2022).

Questa la trama ufficiale:

Dopo che un governatore ha emesso un ordine esecutivo per arrestare i figli degli immigrati privi di documenti, ai giovani appena finiti in detenzione viene offerta l’opportunità di far ritirare le accuse facendo volontariato per fornire assistenza agli anziani.

Una volta all’interno della struttura di assistenza agli anziani, i volontari scoprono però che il governatore e il supervisore della struttura hanno escogitato una cospirazione orribilmente depravata che mette in pericolo tutti.

Nel cast del film – che è stato classificato Rated R per ‘some disturbing violence and gore’ – ci sono anche Jorge Lendeborg Jr, Allen Maldonado, Bella Ortiz, Jorge Diaz, Yumarie Morales, Catherine McCafferty, Brett Cullen ed Eric Dane.

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di American Carnage, che arriverà nei cinema americani, On Demand e Digital il 15 luglio:

Fonte: YouTube