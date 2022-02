Trailer per Asking For It: Ezra Miller è nel mirino di un gruppo di vigilantes femministe

Titolo originale : Asking For It , uscita : 04-03-2022. Regista : Eamon O'Rourke.

Saban Films ha appena diffuso il trailer di Asking For It, action thriller che segue un gruppo di vigilantes femministe che si unisce per sconfiggere un cattivissimo maschio sciovinista interpretato da Ezra Miller (The Flash).

Il film – che è stato classificato Rated R per ‘disturbing and violent content, sexual material, nudity, and language throughout’ – è stato scritto e diretto dall’esordiente Eamon O’Rourke e vede protagoniste anche Vanessa Hudgens, Kiersey Clemons e Alexandra Shipp.

Questa la trama ufficiale:

Dopo che una cameriera di una piccola città (Clemons) viene aggredita sessualmente dopo un appuntamento, la ragazza fa la conoscenza di Regina (Shipp) e Beatrice (Hudgens) e viene presto reclutata nel loro gruppo di toste vigilanti donne.

Insieme si pongono l’obiettivo di abbattere una società sopraffatta da uomini corrotti e cercano la vendetta definitiva mentre ottengono una loro versione di ‘giustizia’.

Nel cast ci sono Radha Mitchell, Gabourey Sidibe e Luke Hemswort anche Radha Mitchell, Gabourey Sidibe e Luke Hemsworth.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Asking For It, che uscirà nei cinema americani il 4 marzo:

Fonte: YouTube