Trailer per Athena (film Netflix): le Banlieue sono una polveriera pronta a scoppiare

Netflix ha da poco diffuso il trailer di Athena (alias RG03 / Moussa) action thriller francese che è stato diretto dall’acclamato Romain Gavras (Our Day Will Come), da una sceneggiatura co-scritta da lui stesso con Ladj Ly (Les Misérables) ed Elias Belkeddar.

Tra i protagonisti ci sono Alexis Manenti e Anthony Bajon.

Questa la trama ufficiale:

‘È difficile combattere la rabbia, perché un uomo si vendicherà con la sua anima’.

Dopo la morte del fratello minore a seguito di un presunto alterco con la polizia, Abdel (Dali Benssalah) viene richiamato dal fronte e ritrova la sua famiglia distrutta.

Intrappolato tra il desiderio di vendetta di suo fratello minore Karim (Sami Slimane) e le attività criminali del fratello maggiore Moktar (Ouassini Embarek), lotta per calmare le crescenti tensioni.

Con l’escalation della situazione, la loro comunità di Athena viene trasformata in una fortezza sotto assedio, diventando un luogo di tragedia per la loro famiglia e non solo …

Di seguito trovate il trailer internazionale di Athena, che debutterà su Netflix il 23 settembre:

