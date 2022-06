Trailer per Barbarian: Bill Skarsgård affitta una casa da incubi

Alcuni rimangono per una notte. Alcuni rimangono per una settimana. Alcuni non se ne vanno mai. 20th Century Studios e New Regency hanno appena diffuso il poster e il trailer di Barbarian, horror che è stato scritto e diretto da Zach Cregger (The Civil War on Drugs).

Questa la trama ufficiale:

Una giovane donna (Georgina Campbell) in viaggio a Detroit per un colloquio di lavoro prenota una casa in affitto.

Ma quando arriva a tarda notte, scopre che l’abitazione è stata prenotata due volte e che uno strano uomo (Bill Skarsgård) è già lì.

Contro il suo primo istinto, decide comunque di passarci la serata, ma scopre presto che c’è molto di più da temere di un semplice ospite inaspettato.

Tra i protagonisti del film ci sono anche Justin Long, Matthew Patrick Davis, Richard Brake, Kurt Braunohler e Jaymes Butler.

Tra i produttori c’è Roy Lee (IT: Capitolo Uno e Due).

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Barbarian, che uscirà nelle sale negli Stati Uniti e in Canada mercoledì 31 agosto:

