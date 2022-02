Trailer per Black Crab: Noomi Rapace in missione tra i ghiacci della post-apocalisse

Netflix ha appena diffuso il poster e il trailer di Black Crab (Svart krabba), fanta-thriller svedese dai toni post-apocalittici che vede protagonista l’esperta Noomi Rapace (Prometheus).

Questa la trama ufficiale:

Durante un lungo e rigido inverno, sei soldati si imbarcano in una missione segreta attraverso un arcipelago ghiacciato, rischiando la vita per trasportare un misterioso pacco che potrebbe porre fine alla guerra.

Mentre entrano in un territorio nemico ostile, non hanno idea di quali pericoli li attendono o di chi, se possibile, possano fidarsi. Ma per la pattinatrice di velocità diventata soldato Caroline Edh (Rapace), la missione riguarda qualcos’altro.

Nel cast del film ci sono anche Jakob Oftebro, Erik Enge, Dar Salim, Ardalan Esmaili, Aliette Opheim e David Dencik.

Il film è basato sull’omonimo romanzo scritto da Jerker Virdborg. L’esordiente Adam Berg ha diretto Black Crab, e ne ha anche curato la sceneggiatura insieme a Pelle Rådström.

In attesa dell’eventuale controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di Black Crab, che finirà nel catalogo di Netflix il 18 marzo:

Fonte: YouTube