Trailer per Choose or Die (film Netflix): un videogioco anni ’80 semina morte nella realtà

Titolo originale : Choose or Die , uscita : 15-04-2022. Regista : Toby Meakins.

Netflix ha appena diffuso il poster e il trailer di Choose or Die, horror young adult originale in cui un videogioco rétro (“Curs>r”) diventa molto reale e semina il caos in una cittadina americana.

Questa la trama ufficiale:

‘Scegli o muori’ inizia dopo che una giovane programmatrice (Iola Evans) avvia un gioco survival horror dimenticato degli anni ’80 ingolosito da un ricco premio e scatena una maledizione nascosta che inizia a lacerare la realtà, costringendola a prendere decisioni terrificanti e ad affrontare conseguenze letali.

Asa Butterfield (Ender’s Game) la aiuta a giocare a questo VG old school e anche Robert Englund (la saga di Nightmare) è accreditato tra i protagonisti del film, anche se nel trailer si sente solo la sua voce. Ad arrotondare il cast c’è anche Eddie Marsan (The Gentlemen).

Alla regia di Choose or Die c’è l’esordiente Toby Meakins, mentre della sceneggiatura si è occupatoSimon Allen.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di Choose or Die, che finirà nel catalogo di Netflix il 15 aprile, che ci dà un’idea delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube