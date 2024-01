Trailer per City Hunter the Movie: Angel Dust, Ryo Saeba è in grave pericolo

Anime Factory ha appena diffuso il poster e il trailer di City Hunter The Movie: Angel Dust, film animato che è stato diretto da Kenji Kodama e Kazuyoshi Takeuchi e che celebra i 35 anni dell’iconica serie animata tratta dal mitico manga di Tsukasa Hojo.

Questa la trama ufficiale:

Quando la video creator Angie bussa all’agenzia investigativa City Hunter in cerca di un gatto scomparso, Ryo Saeba e Kaori Makimura pensano di avere un caso semplice fra le mani.

Un attentato alla vita di Angie cambia però le carte in tavola, lasciando Ryo nel mirino di misteriosi sicari sulle tracce di Angel Dust, una tecnologia militare in grado di creare super soldati. Sotto l’occhio del padre adottivo Kaibara, Ryo dovrà fare i conti con un passato da cui troppo a lungo ha tentato di fuggire.

Alla realizzazione del film ha lavorato lo studio Sunrise (Cowboy Bebop e Gintama), in collaborazione con The Answer Studio (Your Name).

Tsukasa Hojo ha commentato:

Ryo Saeba è uomo che nasconde ciò che pensa davvero. Ho sempre provato a creare una certa dualità con questo personaggio, rendendolo molto diretto nei momenti divertenti. Quando però è serio, ho sempre limitato di proposito il numero delle battute che pronuncia, così che i lettori non sapessero (cosa pensa).

L’idea è sempre di stimolare l’immaginazione del lettore e rafforzare la complessità del personaggio. Questo contrasto è molto importante per me.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di City Hunter the Movie: Angel Dust, che arriverà nei nostri cinema SOLO il 19, 20 e 21 febbraio:

Fonte: YouTube