Trailer per DC League of Super-Pets: tocca agli animali domestici salvare i supereroi rapiti

Titolo originale : DC League of Super-Pets , uscita : 18-05-2022. Regista : Jared Stern.

Warner Bros. ha diffuso il poster e il trailer di DC League of Super-Pets, film d’animazione che è stato diretto da Jared Stern e Sam Levine (Buon Anniverssario) da una sceneggiatura scritta da Stern stesso.

A doppiare i personaggi (umani e animali) è stato chiamato un cast d’eccezione: troviamo infatti Keanu Reeves, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Kate McKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna, Thomas Middleditch, David Pressman, Ben Schwartz, Jameela Jamil, John Krasinski, Marc Maron e Dascha Polanco.

Questa la trama ufficiale:

Con la Justice League catturata da Lex Luthor, Krypto, il cane di Superman, forma una squadra di animali domestici a cui sono stati assegnati dei super poteri.

Tra i componenti, ci sono un segugio di nome Ace (dotato di super forza), un maiale di nome PB (che può diventare di spaventose dimensioni), una tartaruga di nome Menton (che ha il dono della super velocità) e uno scoiattolo di nome Chip (che acquisisce poteri elettrici).

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di DC League of Super-Pets, che verrà distribuito nei cinema in maggio:

Fonte: YouTube