Trailer per Dual: Karen Gillan si allena per lottare alla morte col suo clone

RLJE Films ha diffuso oggi il trailer e il poster di Dual, fanta-thriller diretto e scritto da Riley Stearns (L’arte della difesa personale) che vede protagonisti Karen Gillan (Jumanji – Benvenuti nella giungla) e Aaron Paul (Breaking Bad).

Questa la trama ufficiale:

Dopo aver ricevuto una diagnosi terminale, Sarah opta per una procedura di clonazione per alleviare la sofferenza dei suoi amici e della sua famiglia.

Quando si riprende in modo improvviso e miracoloso, i suoi tentativi di far ritirare il suo clone però falliscono e la portano a un duello all’ultimo sangue imposto dal tribunale.

Adesso ha un anno per allenare il suo corpo e la mente per la battaglia decisiva.

Nel cast del film, che è stato classificato Rated R per ‘violent content, some sexual content, language and graphic nudity’, c’è anche Theo James.

Riley Stearns ha detto:

Girare Dual con la XYZ durante una pandemia globale sarà per sempre un’esperienza a cui guarderò con enorme orgoglio.

In attesa di capire se lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Dual, che arriverà nelle sale americane il 15 aprile:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube