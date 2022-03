Trailer per Fullmetal Alchemist 2 – Parte Uno: Ed e Al se la vedono con Scar nel live action

A cinque anni dal primo film (la recensione), sono arrivati oggi a sorpresa online il poster e il trailer del sequel cinematografico di Fullmetal Alchemist, trasposizione in due parti per il grande schermo dell’omonimo e popolarissimo manga (e poi anime) giapponese di Hiromu Arakawa, originariamente pubblicato tra il 2001 e il 2010.

A quanto pare, Fukushūsha Scar (The Avenger Scar), uscirà nei cinema del Giappone il 20 maggio, mentre la seconda parte, intitolata Saigo no Rensei (The Last Transmutation), verrà distribuita il 24 giugno.

L’attore Ryosuke Yamada ha ripreso i panni del giovane alchimista biondo Edward Elric, mentre Fumihiko Sori si è occupato della regia e della sceneggiatura.

Questa la trama ufficiale:

Ed e Al fanno visita a Central City, dove si stanno verificando degli omicidi seriali che prendono di mira solo gli Alchimisti di Stato. Sebbene l’omicida non sia stato ancora identificato, viene soprannominato ‘Scar’ a causa della cicatrice sulla sua fronte.

Anche i fratelli si ritrovano presto a lottare le le loro vite, ma prima di avere la meglio, il suo braccio meccanio (l’automail) viene distrutto, gettando Ed nello sconforto. Riusciranno i due a superare questa crisi e a ritrovare il corpo di Al?

In attesa di capire se anche questi nuovi film verranno importati da Netflix, di seguito trovate intanto il full trailer di Fullmetal Alchemist 2 – Parte Uno, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube