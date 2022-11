Trailer per Gale – Stay Away from Oz, la magia ha corrotto Dorothy

Titolo originale : Gale - Stay Away From Oz . Regista : Daniel Alexander.

Una rivisitazione dai toni horror del classico Il Mago di Oz è in arrivo con Gale – Stay Away from Oz, film britannico low budget che è stato scritto e diretto da regista Daniel Alexander di cui sono appena arrivati online il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

In questa oscura rivisitazione de Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum, Dorothy Gale è ora una donna anziana, distrutta da anni di legami paranormali con un regno mistico, che ora è arrivato a risuonare fino alla sua unica parente vivente, Emily (Chloë Culligan Crump), che è chiamata a risolvere questioni incompiute.

Non abbiamo ancora una data di uscita o altre informazioni su questo film, ma sappiamo che nel cast ci sono anche Denny Hodge, Stacey Devonport e Karen Swan.

In attesa di capire se arriverà anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Gale – Stay Away from Oz, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube