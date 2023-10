Trailer per George A. Romero’s Resident Evil, il documentario sul film mai realizzato

Avevamo già scritto una riflessione in merito a questo ‘what if …?’ diverso tempo fa e oggi Residence of Evil ha diffuso il poster e il full trailer George A. Romero’s Resident Evil – A documentary, documentario diretto da Brandon Salisbury, la cui uscita è prevista per il 2024.

Prodotto da Key 13 Films in associazione con Point Five Films e scritto da Salisbury stesso con Robbie McGregor, getterà proprio uno sguardo su cosa successe con la sceneggiatura di George A. Romero per il film live action di Resident Evil previsto dalla Constantin Films nel 1998 e poi mai realizzato.

George A. Romero’s Resident Evil punterà su filmati d’archivio, documenti portati alla luce di recente e interviste appena girate con un’ampia varietà di personalità.

Il filmato in chiusura approfondisce l’aspetto fan service dell’operazione, mescolando clip del primo videogioco, La notte dei morti viventi, le prove coi membri della S.T.A.R.S nel bosco e altro ancora.

Il documentario stesso combinerà elementi della serie di videogiochi di successo della Capcom (ambientati in una villa che riecheggia l’aspetto della Spencer Mansion di Resident Evil) e lo stile crudo e viscerale tipico dei film di George A. Romero per immergere completamente il pubblico in un’atmosfera cinematografica.

In attesa di novità, di seguito trovate il trailer internazionale del documentario e più sotto lo spot TV originale girato da George A. Romero in occasione dell’uscita del videogioco di Resident Evil 2:

