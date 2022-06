Trailer per Gone in the Night: Winona Ryder coinvolta in una sparizione repentina e inspiegabile

Titolo originale : Gone in the Night , uscita : 15-07-2022. Regista : Eli Horowitz.

Precedentemente intitolato The Cow, Vertical Entertainment ha appena diffuso il trailer di Gone in the Night, horror che vede protagonista Winona Ryder (Stranger Things).

Questa la trama ufficiale:

Kath (Ryder) e il suo ragazzo arrivano in una remota baita tra le sequoie, solamente per scoprire che una misteriosa coppia più giovane è già lì.

Apparentemente è stata prenotata due volte e, senza nessun altro posto dove andare, decidono di condividere la cabina con questi estranei.

Quando il suo ragazzo scompare con la donna più giovane, Kath diventa ossessionata dall’idea di trovare una spiegazione per la loro improvvisa rottura, ma la verità è molto più strana di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Nel film – che è stato co-scritto e diretto da Eli Horowitz (Homecoming) – ci sono anche John Gallagher Jr. (10 Cloverfield Lane), Dermot Mulroney (The Courier), Owen Teague (It) e Brianne Tju (47 Metri: Uncaged).

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Gone in the Night, che finirà nei cinema americani il 15 luglio e poi in Digital HD e On Demand il 2 agosto:

