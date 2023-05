Trailer per Gran Turismo: la pista vera non è un videogioco per Neill Blomkamp

Sony Pictures ha lanciato oggi a sorpresa il poster e il trailer di Gran Turismo, adattamento dell’omonimo saga di videogiochi di corse che è stato diretto dal sudafricano Neill Blomkamp (District 9).

Questa la trama ufficiale:

Ispirato da una storia vera, il film racconta il coronamento del sogno di Jann Mardenborough, un giocatore adolescente di Gran Turismo, che grazie alla sua abilità di gioco vince una serie di competizioni della Nissan per diventare un pilota professionista.

Tra i protagonisti del film ci sono Orlando Bloom, David Harbour, Archie Madekwe, Djimon Hounsou (Shazam!), Geri Halliwell-Horner (Six Underground), Daniel Puig (Naomi), Maeve Courtier-Lilley (The Outpost), Emelia Hartford (A Hollywood Christmas), Pepe Barroso (High Seas) e Sang Heon Lee (XO, Kitty).

Parlando del film, Neill Blomkamp ha dichiarato:

Si tratta di attori veri, in auto vere, su piste vere, che guidano a velocità folle. Il massimo per me era di realizzare un titolo ispirato a un videogioco che offrisse un lavoro sui personaggi capace di stimolare il film, ancor più delle corse. Anche se anche le corse sono dannatamente intense! che vediamo

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Gran Turismo, che arriverà nei nostri cinema il 20 settembre, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube