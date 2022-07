Trailer per Hansan: Rising Dragon, infuria una battaglia navale nella Corea del 1592

Sono da poco arrivati online il poster e il trailer di Hansan: Rising Dragon, action storico che funge da prequel a L’impero e la gloria – Roaring Currents del 2014, il film più visto nella storia del cinema coreano.

Il film racconta la storia della battaglia dell’Hansando, avvenuta cinque anni prima della battaglia di Myeongnyang, durante l’invasione giapponese della Corea avvenuta tra il 1592 e il 1598.

Questa la trama ufficiale:

Nel 1592, l’ammiraglio Yi Sun-sin e la sua flotta affrontano la potenza della marina giapponese e le sue formidabili navi da guerra.

Mentre le forze coreane entrano in crisi, l’ammiraglio decide di ricorrere all’uso della sua arma segreta, le navi dalla ‘testa di drago’ conosciute come ‘geobukseon’, per cambiare le sorti di questa epica battaglia in mare.

Il film – che è stato diretto sempre da Kim Han-min – vede protagonisti Park Hae-il, Byun Yo-han, Ahn Seong-gi, Son Hyun-joo, Kim Sung-kyu, Kim Sung-kyun, Kim Hyang-gi e Ok Taec-yeon.

In attesa di capire quando arriverà dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Hansan: Rising Dragon, che verrà distribuito in alcune sale americane a partire dal 29 luglio:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube