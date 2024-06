Trailer per Heretic: Hugh Grant mette diabolicamente alla prova la fede di due giovani missionarie

A24 ha appena diffuso il poster e il trailer di Heretic, horror che è stato scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods (già dietro allo script di A Quiet Place).

Il film vede tra i protagonisti il 63enne Hugh Grant (The Gentlemen), Chloe East (The Fabelmans) e Sophie Thatcher (Yellowjackets).

Questa la trama ufficiale:

Due giovani missionarie mormone sono costrette a mettere alla prova la loro fede quando bussano alla porta sbagliata e vengono accolte dal diabolico Signor Reed, rimanendo intrappolate nel suo gioco mortale del gatto e del topo.

Da segnalare che il direttore della fotografia è il coreano Chung Chung-hoon, storico collaboratore di Park Chan-wook (Old Boy, Lady Vendetta, Stoker).

In attesa di capire quando – e se – lo vedremo in Italia (negli USA esce il 15 novembre), di seguito – sulle note di The air that I breathe degli Hollies – trovate il trailer internazionale di Heretic, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta:

Fonte: YouTube