Trailer per Hex: un paracadutista sparisce nel nulla durante un lancio

Lionsgate ha da poco diffuso il trailer di Hex, mistery thriller che segue un gruppo di paracadutisti professionisti che cercano di realizzare un’acrobazia chiamata Hex, e quando ci riescono, uno di loro scompare.

Come viene spiegato:

Hex è nato quando un gruppo di professionisti del settore ha deciso di portare l’eccitazione del paracadutismo moderno dentro una storia avvincente. Perché il paracadutismo? Questa troupe ha messo insieme oltre 25.000 lanci! Unire l’amore condiviso per il paracadutismo e i film horror sembrava una combinazione perfetta.

Questa la trama ufficiale:

Sarah assiste a una misteriosa scomparsa durante un lancio col paracadute.

Il resto della squadra di paracadutisti è perseguitata e lasciata a lottare per la propria vita. Mentre tutti cercano delle risposte, scoprono che le cose non sono come sembrano.

Il film – che è stato classificato Rated R per ‘language, some violent content and brief nudity’ – è stato diretto a quattro mani da Chris Johnston e Andy Malchiodi ed è interpretato da Kayla Adams, Matthew Holcomb, Bryan David Roberts, Eric Alperin e Chloe Berman.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Hex, che verrà distribuito direttamente in VOD e DVD a partire dal 16 agosto:

