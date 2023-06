Trailer per Hidden Strike: Jackie Chan e John Cena in missione a Baghdad

XYZ Films ha appena diffuso il poster e il trailer di Hidden Strike (originariamente intitolato S.N.A.F.U. o Project X-traction), action di produzione cinese che vede protagonisti Jackie Chan e l’attivissimo John Cena (Fast X).

Questa la trama ufficiale:

Due ex soldati delle forze speciali devono collaborare e scortare un gruppo di civili che lavorano per una raffineria di petrolio lungo l’ ‘Autostrada della morte’ di Baghdad verso la sicurezza della Green Zone.

Il film è stato diretto da Scott Waugh, un ex stuntman che ha alla spalle la regia di Act of Valor, Need for Speed e 6 Below: Miracle on the Mountain.

Nel cast di Hidden Strike ci sono anche Pilou Asbæk, Amadeus Serafini, Minghao Hou e Zhenwei Wang

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti (negli USA si parla di fine anno), di seguito trovate intanto il trailer internazionale di Hidden Strike, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere e della vasta quantità di CGI impiegata:

Fonte: YouTube