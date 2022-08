Trailer per I Came By (film Netflix): un writer ribelle entra nella casa del giudice sbagliato

Titolo originale : I Came By , uscita : 19-08-2022. Regista : Babak Anvari.

Netflix ha da poco diffuso il poster e il trailer di I Came By, thriller inglese che è stato co-scritto e diretto da Babak Anvari (Wounds) che vede protagonisti George MacKay (1917), Percelle Ascott e Hugh Bonneville.

Questa la trama ufficiale:

Una coppia di giovani writers ribelli, Toby (Mackay) e Jay (Ascott) prendono regolarmente di mira le case della ricca élite e della classe dirigente del Regno Unito.

Quando Toby irrompe nella casa del famoso ex giudice dell’Alta Corte Sir Hector Blake (Bonneville), scopre però uno scioccante segreto che lo condurrà in una pericolosa spirale per se stesso e per le persone a lui più vicine.

Nel cast del film ci sono anche Kelly Macdonald (Boardwalk Empire: L’impero del crimine) e Varada Sethu.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di I Came By, che finirà nel catalogo di Netflix il 31 agosto, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

